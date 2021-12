Antonella ci lascia all’improvviso a soli 40 anni | “In ospedale a lavorare fino all’ultimo” Le cause del decesso

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) È scomparsa a40, a causa di una malattia per la quale stava lottando, la giovane infermieraDrago. L'Versilia dove svolgeva il suo mestiere e tutta l'Usl Toscana nord ovest esprime cordoglio in un messaggio pubblicato sui social. "L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, ad appena 40, diDrago, infermiera della pre-ospedalizzazione e poi della programmazione chirurgica dell’Versilia.stava lottando con grande coraggio contro una grave patologia e, compatibilmente con le necessarie cure, continuava comunque acon la consueta professionalità e regalando sempre ai colleghi la sua solarità e il suo sorriso ...

Advertising

marco_medico : @LegaleMeglio @Antonella_Soldo L'idea e gli obbiettivi mi sembrano interessanti. Il titolo mi lascia assolutamente… - maaparliamodime : Sto male prima inscenano un litigio senza alcun senso con due frasi ad effetto e qualche espressione inglese all’an… - Tere68250205 : @Aretnutorn @Antonella_O_O @TeresaBellanova @SkyTG24 Lascia perdere allora - Franco32656300 : RT @Lucilla61012753: @Albysan4 @Franco32656300 @mariotoscana196 @l_honestly @Antonella_O_O Lascia perdere, con i devoti adoranti non c’è ev… - Lucilla61012753 : @Albysan4 @Franco32656300 @mariotoscana196 @l_honestly @Antonella_O_O Lascia perdere, con i devoti adoranti non c’è evidenza che tenga -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella lascia

RovigoOggi.it

D'ERRICO, EXECUTIVE VICE PRESIDENT PROGRAMMING SKY ITALIA leggi anche Festa del Cinema ... Gabriele e il team di scrittura hanno messo a punto una storia che va al di là del film, che...Ma tuttopensare che opterà per la seconda: come lui trasversale, non dichiaratamente ... Dalla Piroli ci si aspetta un voto per il Pd: nello specifico perDi Pucchio , la candidata di ...La giovane atleta ha risposto ad alcune domande e ha stupito chi le ha posto dei quesiti: le parole di Antonella Fiordelisi.Ancora una volta senza freni. E continua a far parlare di se. Antonella Mosetti durante lo scherzo delle Iene confessa, senza ...