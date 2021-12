Animali fantastici 3 | I segreti di Silente | il trailer ufficiale

(Di martedì 14 dicembre 2021) È finalmente uscito il primoin italiano di3: Idi, l’atteso terzo capitolo della saga-prequel di Harry Potter, firmata da J. K. Rowling.3: Idi, un assaggio di cosa ci aspetta al cinema il 13 aprile 2022 La storia è ambientata negli anni ’30. Adesso Credence (Ezra Miller) sa di essere Aurelius, perduto fratello di Albus, ma quest’ultimo deve capire come contrastare lo stesso Grindelwald, perché non può alzare un dito verso il crudele mago, a causa di un giuramento siglato anni e anni prima. Insieme a loro ci sarà ancora Newt Scamander (Eddie Redmayne), questa volta ...

WarnerBrosIta : Siete invitati a tornare alla magia. Animali fantastici - I segreti di Silente | Solo al cinema dal 13 aprile.… - liv_starlight : Ah sì il nuovo film di Animali Fantastici - CuteNiall91 : IL TREDICI APRILE ESCE IL TERZO DI FILM DI ANIMALI FANTASTICI? - sempreincazzat0 : RT @WarnerBrosIta: Siete invitati a tornare alla magia. Animali fantastici - I segreti di Silente | Solo al cinema dal 13 aprile. #AnimaliF… - ravenstavg : oddio ma mads in animali fantastici e hugh in downton abbey murder husbands ??? dopo 10 anni di matrimonio ??? hell o ????? -

È stato rilasciato il trailer ufficiale di 'Animali Fantastici: I Segreti di Silente' (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) della Warner Bros. Pictures. La nuova avventura del Wizarding World creata da J. K. Rowling.