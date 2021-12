Anguissa e Ounas | tocca a voi Spalletti cerca nuove soluzioni per centrocampo e attacco

Advertising

Riecco Zambo. Pronto a tornare da titolare proprio dove si era fermato. Domenica il camerunese potrà riprendere il suo posto da titolare nel centrocampo del Napoli proprio al Meazza. Lì si era fermato il ...Per il resto, conferme per Juan Jesus al centro della difesa e per Demme al fianco di Zielinski in mediana, oltre che per Lozano,ed Elmas sulla tre quarti.e Insigne, recuperati dopo ...NAPOLI La fortuna aiuta gli audaci, lo sapevano i saggi nell’antica Roma e lo sa bene anche l’Empoli che sbanca il Maradona con una condotta di gara coraggiosa, culminata in un gol decisivo e fortunos ...La gara la decide il gol di Cutrone a metà della ripresa. Per il Napoli di Spalletti è la seconda sconfitta di fila e sempre al Maradona, e pensare che puntava alla vittoria per ritornare in vetta all ...