Analisi social, la politica sempre più lontana dalla gente (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 64 milioni i followers dei decisori politici (deputati, senatori, ministri, governatori di regioni) presenti sulle principali piattaforme social. E’ quanto emerge da un’Analisi socialcom-Blogmeter, presentata quest’oggi a Roma, a Palazzo Wedekind, nel corso di #socialcom21 — La comunicazione al tempo dei social”. socialcom, che presenta oggi il portale osservatoriopolitico.it, ha analizzato tramite la piattaforma Blogmeter le conversazioni social dei politici nei primi 9 mesi dell’anno. Nel periodo oggetto dell’Analisi, i decisori hanno pubblicato 698mila post, che hanno prodotto oltre 384 milioni di interazioni. Dai dati della ricerca appare come l’andamento delle conversazioni riferite ai canali dei parlamentari segua tutt’altre dinamiche ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 64 milioni i followers dei decisori politici (deputati, senatori, ministri, governatori di regioni) presenti sulle principali piattaforme. E’ quanto emerge da un’com-Blogmeter, presentata quest’oggi a Roma, a Palazzo Wedekind, nel corso di #com21 — La comunicazione al tempo dei”.com, che presenta oggi il portale osservatoriopolitico.it, ha analizzato tramite la piattaforma Blogmeter le conversazionidei politici nei primi 9 mesi dell’anno. Nel periodo oggetto dell’, i decisori hanno pubblicato 698mila post, che hanno prodotto oltre 384 milioni di interazioni. Dai dati della ricerca appare come l’andamento delle conversazioni riferite ai canali dei parlamentari segua tutt’altre dinamiche ...

Advertising

FBussoletti : Grazie a @Sergio_be per questa interessantissima analisi. Ora lo #shoppingonline diventa social! Quali saranno le p… - Esriitalia : La tecnologia #GIS a supporto delle emergenze sociali: quante sono le persone #senzadimora nell'era Covid-19?… - Chris_ItaArg : Ah, per curiosità queste immagini sono realizzate dall'Inter (come fa sempre, per aiutare le analisi degli allenato… - FBAssociati : #climatechange. Il tema imperversa ad ogni latitudine. Ma come se ne discute sui social? Quale il sentiment? L’an… - enzogoku69 : @NinoVolpe Poi fanno fatica addetti ai lavori a fare sana autocritica ed analisi immagina un po' noi. Insomma legge… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi social Green bond, prospettive solide nel 2022 anche grazie alla spinta normativa I dati che dettagliano meglio il trend sono stati riportati da un'analisi realizzata da NN IP. E, ... Nel 2021, il mercato delle obbligazioni green , social e sustainability (GSS) è cresciuto fino a ...

Le difficoltà del Pnrr sono una ragione di più per tenere Draghi a Palazzo Chigi ... e non solo con gli algoritmi dei social network, gli ha fatto capire chiaramente come in quella ... Quanto ai problemi di attuazione già denunciati da tanti e oggetto di numerose analisi e commenti ...

Analisi social, la politica sempre più lontana dalla gente Adnkronos Consulenza finanziaria e social network: i contenuti e formati da prediligere Quali saranno le tendenze social nel 2022? Prima di pianificare la propria strategia di marketing sarà bene far qualche riflessione ...

Intesa Sanpaolo investe sul sociale contro nuove fragilità Paese Nel 2020, secondo l'analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, la pandemia ha avuto un evidente effetto sulle condizioni economiche delle famiglie. In Italia avremo un tasso di cresc ...

I dati che dettagliano meglio il trend sono stati riportati da un'realizzata da NN IP. E, ... Nel 2021, il mercato delle obbligazioni green ,e sustainability (GSS) è cresciuto fino a ...... e non solo con gli algoritmi deinetwork, gli ha fatto capire chiaramente come in quella ... Quanto ai problemi di attuazione già denunciati da tanti e oggetto di numerosee commenti ...Quali saranno le tendenze social nel 2022? Prima di pianificare la propria strategia di marketing sarà bene far qualche riflessione ...Nel 2020, secondo l'analisi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, la pandemia ha avuto un evidente effetto sulle condizioni economiche delle famiglie. In Italia avremo un tasso di cresc ...