Ana De Armas | il suo nuovo fidanzato ha a che fare con Tinder FOTO

(Di martedì 14 dicembre 2021) Paul Boukadakis, ildi Ana de, è il dirigente die prima ha ricoperto il ruolo di fondatore e CEO di Wheel. Ana dee il suo, Paul Boukadakis, sono statigrafati mentre si baciavano in giro per Los Angeles durante lo scorso fine settimana. L'attrice di "Knives Out", 33 anni, sembrava non prestare attenzione ai paparazzi mentre abbassava la mascherina del dirigente diper baciare le sue labbra. La Deindossava un paio di pantaloni neri, un maglione a V rosa chiaro e una borsa a tracolla Louis Vuitton nera mentre Boukadakis, 37 anni, sfoggiava un outfit completamente nero con una giacca Carhartt beige. I due sono rimasti vicini per tutto il tempo, ...

Deep Water, thriller erotico che doveva inizialmente arrivare in sala grazie alla distribuzione di Disney, sarà invece visibile in streaming. Sarà infatti Hulu a renderlo disponibile sulla propria piattaforma.