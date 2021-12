Amici 2021, anticipazioni domenica 19 dicembre 2021: ospiti, sfide ed eliminato (Di martedì 14 dicembre 2021) anticipazioni Amici 2021: è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Amici 2021, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La puntata andrà in onda domenica 19 dicembre alle 14 su Canale 5. Nella trasmissione di oggi pomeriggio non mancheranno i colpi di scena: tutti gli occhi sono puntati sulle nuove sfide della settimana. Tra gli ospiti, spicca il rapper Fedez, che sarà presente in studio. anticipazioni Amici 2021 domenica 19 ottobre: Alex supera la sfida Questa settimana sono stati tre i cantanti finiti in sfida poiché si sono posizionati negli ultimi posti della classifica inediti della scorsa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021): è tutto pronto per un nuovo appuntamento con, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La puntata andrà in onda19alle 14 su Canale 5. Nella trasmissione di oggi pomeriggio non mancheranno i colpi di scena: tutti gli occhi sono puntati sulle nuovedella settimana. Tra gli, spicca il rapper Fedez, che sarà presente in studio.19 ottobre: Alex supera la sfida Questa settimana sono stati tre i cantanti finiti in sfida poiché si sono posizionati negli ultimi posti della classifica inediti della scorsa ...

