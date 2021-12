America’s Cup, Alinghi sarà in acqua con Red Bull! Duello con New Zealand-Mercedes. Annunciato lo skipper (Di martedì 14 dicembre 2021) Ernesto Bertarelli ha Annunciato ufficialmente che Alinghi parteciperà alla America’s Cup 2024. La comunicazione è avvenuta durante la conferenza stampa andata in scena oggi a Ginevra (Svizzera), base dello Yacht Club di riferimento del sodalizio elvetico. I vincitori della Vecchia Brocca nel 2003 (quando la strapparono a Team New Zealand dopo aver messo sotto contratto i velisti di punta dei Kiwi), capaci di difenderla nel 2007 a Valencia e poi sconfitti da Oracle nel 2010, si rituffano in acqua e tenteranno l’assalto al trofeo sportivo più antico al mondo. Queste le dichiarazioni rilasciate dal manager, nato a Roma ma emigrato in Svizzera con la famiglia alla fine degli anni ’70: “Siamo tornati dopo 11 anni, ma in realtà la Coppa America non l’abbiamo mai lasciata. Siamo sempre rimasti legati alla ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) Ernesto Bertarelli haufficialmente cheparteciperà allaCup 2024. La comunicazione è avvenuta durante la conferenza stampa andata in scena oggi a Ginevra (Svizzera), base dello Yacht Club di riferimento del sodalizio elvetico. I vincitori della Vecchia Brocca nel 2003 (quando la strapparono a Team Newdopo aver messo sotto contratto i velisti di punta dei Kiwi), capaci di difenderla nel 2007 a Valencia e poi sconfitti da Oracle nel 2010, si rituffano ine tenteranno l’assalto al trofeo sportivo più antico al mondo. Queste le dichiarazioni rilasciate dal manager, nato a Roma ma emigrato in Svizzera con la famiglia alla fine degli anni ’70: “Siamo tornati dopo 11 anni, ma in realtà la Coppa America non l’abbiamo mai lasciata. Siamo sempre rimasti legati alla ...

