AMD Radeon PRO Software for Enterprise: arriva supporto a Blender 3.0 (Di martedì 14 dicembre 2021) Con i nuovi drivere AMD Radeon PRO Software for Enterprise arrivati alla versione 21.Q4 arrivano tante interessanit novità, tra cui il supporto al noto Software Blender 3.0 AMD ha rilasciato Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q4 che offre, anno su anno, un aumento delle prestazioni in applicazioni professionali come +44% in Catia e +23% nel geomean complessivo così come ulteriori funzionalità nuove e migliorate. AMD Radeon PRO Software for Enterprise: le novità supporto Blender 3.0 – In stretta collaborazione tecnica con Blender, il nuovo driver abilita l’aggiornamento di Cycles X in ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 dicembre 2021) Con i nuovi drivere AMDPROforti alla versione 21.Q4no tante interessanit novità, tra cui ilal noto3.0 AMD ha rilasciatoPROfor21.Q4 che offre, anno su anno, un aumento delle prestazioni in applicazioni professionali come +44% in Catia e +23% nel geomean complessivo così come ulteriori funzionalità nuove e migliorate. AMDPROfor: le novità3.0 – In stretta collaborazione tecnica con, il nuovo driver abilita l’aggiornamento di Cycles X in ...

Advertising

HDblog : RT @HDblog: AMD Radeon RX 6500 XT svelata per sbaglio da Lenovo, lancio vicino - gpubipolar : PCYes AMD Radeon RX 550, 4GB GDDR5, 128 Bits Dual Fan, Graffiti Series, Preto - PAXRX55... ?? SUBIU e AGORA CUSTA:… - Roby_Passarelli : NVIDIA RTX 4090 Ti ed AMD Radeon RX 7000 già in mano ai miner? Scoperta una mining farm - never_game_over : Resi noti i requisiti di sistema per giocare a #FINALFANTASYVIIREMAKE Intergrade su PC: Minimi: OS: Windows 10 64… - telodogratis : AMD Radeon RX 6500 XT svelata per sbaglio da Lenovo, lancio vicino -

Ultime Notizie dalla rete : AMD Radeon AMD riceve un prestigioso premio dal CERN ...un nuovo caso di studio che evidenziava l'implementazione da parte del CERN dei processori AMD EPYC ...anche di alcuni rumor inerenti alla presunta presentazione delle nuove schede grafiche Radeon RX ...

Ps5: i giochi fondamentali e tutti i migliori accessori Monta poi una cpu Amd Ryzen Zen 2 con 8 core e 16 threads (max 3.5 GHz), la gpu Amd Radeon Rdna 2 (max 2,23 GHz) da 10,3 TeraFLOPS con 8 GB di GDDR6, memoria da 16 GB di GDDR6 e un unità di ...

AMD Radeon PRO Software for Enterprise: arriva supporto a Blender 3.0 tuttoteK AMD Radeon PRO Software for Enterprise: arriva supporto a Blender 3.0 Arriva anche il supporto a Blender 3.0 sulle GPU AMD grazie ai nuovi driver Radeon PRO Software for Enterprise.

NVIDIA RTX 4090 Ti e AMD Radeon RX 7000 già usate per minare Ethereum? Stando a quanto apparentemente svelato da parte di Flexpool, sembra che delle NVIDIA RTX 4090 Ti e AMD Radeon RX 7000 siano già in fase di mining.

...un nuovo caso di studio che evidenziava l'implementazione da parte del CERN dei processoriEPYC ...anche di alcuni rumor inerenti alla presunta presentazione delle nuove schede graficheRX ...Monta poi una cpuRyzen Zen 2 con 8 core e 16 threads (max 3.5 GHz), la gpuRdna 2 (max 2,23 GHz) da 10,3 TeraFLOPS con 8 GB di GDDR6, memoria da 16 GB di GDDR6 e un unità di ...Arriva anche il supporto a Blender 3.0 sulle GPU AMD grazie ai nuovi driver Radeon PRO Software for Enterprise.Stando a quanto apparentemente svelato da parte di Flexpool, sembra che delle NVIDIA RTX 4090 Ti e AMD Radeon RX 7000 siano già in fase di mining.