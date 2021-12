Amazon.it, prodotti bestseller del 2021: food e cura della persona sono le categorie in cui i clienti hanno fatto più acquisti (Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO – Arriva il momento di conoscere le preferenze di quest’anno dei clienti di Amazon.it. Nel 2021 le categorie più popolari sono state: food & Beverage seguita dalla categoria Commercio, Industria e Scienza, che include prodotti per la sicurezza, la pulizia, stampanti 3D e molto altro, e da quella dedicata alla Salute e cura della persona. Grande successo inoltre per l’elettronica, la bellezza e i prodotti per gli animali. La classifica di Amazon.it offre, ancora una volta, un interessante ritratto delle abitudini di consumo dei clienti e di ciò che sta loro più a cuore. Scopriamo quali sono stati i prodotti preferiti di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO – Arriva il momento di conoscere le preferenze di quest’anno deidi.it. Nellepiù popolaristate:& Beverage seguita dalla categoria Commercio, Industria e Scienza, che includeper la sicurezza, la pulizia, stampanti 3D e molto altro, e da quella dedicata alla Salute e. Grande successo inoltre per l’elettronica, la bellezza e iper gli animali. La classifica di.it offre, ancora una volta, un interessante ritratto delle abitudini di consumo deie di ciò che sta loro più a cuore. Scopriamo qualistati ipreferiti di ...

Advertising

Lopinionista : - UPrezzo : ??Aspirapolvere senza filo. I migliori prodotti in vendita su Amazon a meno di 150 euro ?? - GiovanniGiuli : RT @marcocanestrari: Allora. Il negozio di Amazon Fresh è INSANE. So che non dovrei ma lo ADORO. Si entra e ci sono i tornelli. Si aprono s… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 16,99€ ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 1,29€ ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -