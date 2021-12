Alunno si autolesiona | scuola e docente sono sempre responsabili? Una sentenza

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 14 dicembre 2021) La III Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 36723 del 25 novembre 2021) è tornata sulla questione relativa al danno cagionato dall’a se stesso, chiarendo che latà dell’istituto scolastico e dell’insegnante non presenta natura generica bensì da “contratto”, e specificando che l’accoglimento della domanda di iscrizione del minore, con la conseguente ammissione presso la, instaura un “patto” dal quale origina a carico dell’istituto d'istruzione l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. L'articolo .