Allenamento Juventus | novità su McKennie in vista del Bologna

(Di martedì 14 dicembre 2021): il tecnico Massimiliano Allegri ritrova Westonindella sfida contro ilQuesta mattina lasi è ritrovata agli ordini di Massimiliano Allegri alloCenter per preparare la trasferta di. Il tecnico livornese ha potuto riabbracciare, rientrato in gruppo dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime sfide. Di seguito il comunicato ufficiale del club bianconero. COMUNICATO – «Lasi è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare la preparazione indel prossimo match di campionato. La gara di sabato in trasferta contro il, con fischio d’inizio alle ore 18.00, sarà la ...

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento Juventus

TORINO - " Lasi è ritrovata questa mattina al JTC per iniziare la preparazione in vista del prossimo ... il club bianconero rende noto il report dell'odierno, annunciando inoltre ...Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista dell'insidiosa trasferta dellaa Bologna . Il centrocampista americano Weston McKennie ha svolto l'interoin gruppo. La squadra si è ritrovata la mattina del 14 dicembre al JTC per iniziare la preparazione in ...Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista dell'insidiosa trasferta della Juventus a Bologna. Il centrocampista americano Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento in gruppo ...Le dichiarazioni di Paulo Dybala fatte ai bambini del "Junior Reporter" Con il Natale alle porte, anche quest'anno la Juventus ha organizzato il Junior Reporter, un evento dedicato interamente ai bamb ...