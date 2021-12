Alla Questura di Napoli una sala per le vittime di violenze: il capo della Polizia inaugura “Una casa per te” (Di martedì 14 dicembre 2021) Garantire il valore primario dell’accoglienza, anche in forma protetta, ma allo stesso tempo offrire uno spazio empatico, rassicurante. È lo spirito con cui sono stati realizzati gli ambienti di una ‘Una casa per te’, destinati all’accoglienza e all’ascolto di donne, minori e altre vittime vulnerabili. I locali sono stati realizzati in un’ala del sesto piano della Questura di Napoli. All’inaugurazione accanto ai vertici delle forze dell’ordine cittadine, è intervenuto il capo della Polizia, prefetto Lamberto Giannini. ”Sono fiero di quello che e’ stato fatto – ha detto Giannini – perché la società civile e tutti si sono uniti in uno sforzo per aiutare la Polizia e le forze dell’ordine in un compito complicato quanto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021) Garantire il valore primario dell’accoglienza, anche in forma protetta, ma allo stesso tempo offrire uno spazio empatico, rassicurante. È lo spirito con cui sono stati realizzati gli ambienti di una ‘Unaper te’, destinati all’accoglienza e all’ascolto di donne, minori e altrevulnerabili. I locali sono stati realizzati in un’ala del sesto pianodi. All’zione accanto ai vertici delle forze dell’ordine cittadine, è intervenuto il, prefetto Lamberto Giannini. ”Sono fiero di quello che e’ stato fatto – ha detto Giannini – perché la società civile e tutti si sono uniti in uno sforzo per aiutare lae le forze dell’ordine in un compito complicato quanto ...

