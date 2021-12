Alfonso Signorini trascorrerà il Natale da solo e spiega il motivo (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e Alfonso Signorini lo trascorrerà con chissà quanti amici e magari anche in compagnia dei vipponi. Niente di tutto questo, il conduttore del GF Vip confida che a Natale resterà da solo. Nessuna tristezza da parte sua, anzi non vedere l’ora di partire, di andare nella sua casa in montagna, ma perché da solo? Il 24 e il 31 dicembre il Grande Fratello Vip non andrà in onda, inoltre la doppia puntata settimanale riprenderà solo dal 20 gennaio; di certo ai vipponi nella casa non farà piacere ma Alfonso Signorini ha bisogno di questa pausa e di maggiore riposo. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato che non desidera avere persone intorno, per questo il Natale 2021 sarà da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilsi avvicina elocon chissà quanti amici e magari anche in compagnia dei vipponi. Niente di tutto questo, il conduttore del GF Vip confida che aresterà da. Nessuna tristezza da parte sua, anzi non vedere l’ora di partire, di andare nella sua casa in montagna, ma perché da? Il 24 e il 31 dicembre il Grande Fratello Vip non andrà in onda, inoltre la doppia puntata settimanale riprenderàdal 20 gennaio; di certo ai vipponi nella casa non farà piacere maha bisogno di questa pausa e di maggiore riposo. A Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato che non desidera avere persone intorno, per questo il2021 sarà da ...

Advertising

amoamodomio : Alfonso Signorini a Cortina per ricaricare le pile perché ancora non sa cosa deve fare d’ora in poi senza la soap - 95_addicted : RT @salvatrash1: Ma ci pensate che a settembre questa edizione ha fatto il 14% e tre mesi dopo ha fatto quasi il 24% Alfonso Signorini king… - AndreiaVerando3 : Alex aveva contenuti è carismatico ,attira, Affascina nel suo trash .Soleil senza è il nulla li dentro ,gli altri s… - unodue16532816 : @Nobodysayops signorini gli ha detto che nn avendo rispettato le norme covid nn poteva farlo! Qnd lui ha provato a… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 13 Dicembre Record stagionale per il #GFVip6, il programma presentato da Alfonso Signorini ha… -