Alfonso Signorini sotto shock, 2 di picche da Mediaset: la situazione è “pericolosa” (Di martedì 14 dicembre 2021) Brutte notizie per Alfonso Signorini: Mediaset boccia il conduttore e non ha intenzione di fare retromarcia. Alfonso Signorini (fonte instagram)Mediaset si impone, ed è irremovibile nel suo comunicato ad Alfonso Signorini, conduttore di quest’edizione del “GF VIP”. Sebbene le premesse per gli ascolti della ventisettesima puntata del reality-show, andata in onda ieri sera, fossero ottime, gli ascolti non l’hanno premiata. Infatti, nonostante il record di stagione (3.694.000 spettatori con uno share pari al 23,45%), gli spettatori si sono incollati alla fiction TV “Blanca” targata RAI (5.431.000 spettatori con uno share del 24,90%). LEGGI ANCHE>> “Vi stanno prendendo per il c**lo”: ennesimo teatrino al GF Vip, la situazione ormai ... Leggi su specialmag (Di martedì 14 dicembre 2021) Brutte notizie perboccia il conduttore e non ha intenzione di fare retromarcia.(fonte instagram)si impone, ed è irremovibile nel suo comunicato ad, conduttore di quest’edizione del “GF VIP”. Sebbene le premesse per gli ascolti della ventisettesima puntata del reality-show, andata in onda ieri sera, fossero ottime, gli ascolti non l’hanno premiata. Infatti, nonostante il record di stagione (3.694.000 spettatori con uno share pari al 23,45%), gli spettatori si sono incollati alla fiction TV “Blanca” targata RAI (5.431.000 spettatori con uno share del 24,90%). LEGGI ANCHE>> “Vi stanno prendendo per il c**lo”: ennesimo teatrino al GF Vip, laormai ...

Advertising

Clalblanca : RT @BlogUomini: Fa un pò ridere perchè ormai tutte le riviste parlano di quanto sia odiata Soleil Sorge dentro il #gfvip #gfvip6 e che tutt… - BlogUomini : Fa un pò ridere perchè ormai tutte le riviste parlano di quanto sia odiata Soleil Sorge dentro il #gfvip #gfvip6 e… - lamusadeltrash : li mortacci de signorini?? #Alfonso - zazoomblog : Alfonso Signorini trascorrerà il Natale da solo e spiega il motivo - #Alfonso #Signorini #trascorrerà… - amoamodomio : Alfonso Signorini a Cortina per ricaricare le pile perché ancora non sa cosa deve fare d’ora in poi senza la soap -