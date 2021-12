Alfonso Signorini ha scelto lei come nuovo concorrente per il GF Vip 6: è ufficiale! (Di martedì 14 dicembre 2021) Un nuovo ingresso imminente all’interno della Casa del GF Vip 6 scelto direttamente da Alfonso Signorini: adesso è ufficiale! Quest’anno il GF Vip 6 sta regalando grandi soddisfazioni ad Alfonso Signorini, ma soprattutto tanta audience a Mediaset. Canale 5 sta sbancando con i lunedì e venerdì sera grazie alle peripezie dei coinquilini di Cinecittà che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Uningresso imminente all’interno della Casa del GF Vip 6direttamente da: adesso èQuest’anno il GF Vip 6 sta regalando grandi soddisfazioni ad, ma soprattutto tanta audience a Mediaset. Canale 5 sta sbancando con i lunedì e venerdì sera grazie alle peripezie dei coinquilini di Cinecittà che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

amoamodomio : Alfonso Signorini a Cortina per ricaricare le pile perché ancora non sa cosa deve fare d’ora in poi senza la soap - 95_addicted : RT @salvatrash1: Ma ci pensate che a settembre questa edizione ha fatto il 14% e tre mesi dopo ha fatto quasi il 24% Alfonso Signorini king… - AndreiaVerando3 : Alex aveva contenuti è carismatico ,attira, Affascina nel suo trash .Soleil senza è il nulla li dentro ,gli altri s… - unodue16532816 : @Nobodysayops signorini gli ha detto che nn avendo rispettato le norme covid nn poteva farlo! Qnd lui ha provato a… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Lunedì 13 Dicembre Record stagionale per il #GFVip6, il programma presentato da Alfonso Signorini ha… -