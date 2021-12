Alex Belli lascia un messaggio nascosto nella Casa del GF Vip | Soleil lo trova e scoppia a piangere | ecco cosa c’è scritto

(Di martedì 14 dicembre 2021) Inaspettatamente,hato dei messaggi nascosti proprio dadentro la, una sorta di caccia al tesoro, con dei bigliettini sparsi per le stanze. Adesso è ufficiale:è stato squalificato dal gioco del Gf Vip per aver trasgredito le regole. Abbracciando sua moglie Delia, comparsaarrabbiata ma pronta a perdonarlo, l’attore si è praticamente auto eliminato dal gioco, sotto gli occhi attoniti diSorge. (Continua dopo la foto..)infatti ha avuto un momento di sconforto, incerta se continuare la sua avventura dentro lasenza la sua spalla. Tra rabbia e delusione, l’influencer ha cercato di non perdersi troppo d’animo. Inaspettatamente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Ieri vi abbiamo raccontato l' indiscrezione del profilo Twitter di Agent Beast che fornisce sempre ghiotte chicche sul Grande Fratello Vip . A quanto pare, la squalifica dinon era affatto prevista e ha mandato in fumo alcune dinamiche previste a breve. Ecco cosa si legge sul profilo di Agent Beast : Sicuramente, la squalifica dicon relativa uscita dal ...Ieri non solo Francesca Cipriani ha deciso di abbandonare la Casa per problemi di salute, ma ancheha lasciato il programma per non aver rispettato le distanze di sicurezza durante l'...Belli ha conosciuto la sua attuale compagna dopo la fine della relazione con la modella Mila Suarez. Il suo matrimonio con Delia, però, è molto discusso, soprattutto adesso che si trova nella casa più ...Alex Belli e Delia Duran insieme a Roma dopo la puntata del Grande Fratello Vip: spunta la foto della coppia, ecco cosa è successo.