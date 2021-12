Alessandro Giglio, chi è l’allievo de Il Collegio 6: età, vita privata, Instagram, fidanzata (Di martedì 14 dicembre 2021) Sta per tornare su Rai 2 Il Collegio, il programma giunto ormai alla sua sesta e attesa stagione. L’avventura dei giovani ragazzi, che varcheranno i cancelli del Collegio Regina Margherita di Anagni, prenderà il via martedì 26 ottobre, sempre in prima serata. Insomma, il conto alla rovescia si può attivare e i fan del reality possono tirare un sospiro di sollievo. Tra i protagonisti anche, Alessandro Giglio. Alessandro Giglio, chi è l’allievo de Il Collegio 6: età, curiosità Alessandro, 15enne torinese, non può fare a meno di «essere stiloso». Il ragazzo, temperamento spigliato e sorriso furbetto, ama fare shopping, deve essere sempre in ordine e si fa tre docce al giorno. «Se non ho il capello perfetto non faccio niente», dichiara. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Sta per tornare su Rai 2 Il, il programma giunto ormai alla sua sesta e attesa stagione. L’avventura dei giovani ragazzi, che varcheranno i cancelli delRegina Margherita di Anagni, prenderà il via martedì 26 ottobre, sempre in prima serata. Insomma, il conto alla rovescia si può attivare e i fan del reality possono tirare un sospiro di sollievo. Tra i protagonisti anche,, chi ède Il6: età, curiosità, 15enne torinese, non può fare a meno di «essere stiloso». Il ragazzo, temperamento spigliato e sorriso furbetto, ama fare shopping, deve essere sempre in ordine e si fa tre docce al giorno. «Se non ho il capello perfetto non faccio niente», dichiara. ...

Advertising

infoitcultura : Il Collegio, Alessandro Giglio: “Non porto rancore per Matilde” - infoitcultura : Alessandro Giglio parla del Preside e degli iPant’s dopo l’espulsione da “Il Collegio” – ecco cos’ha detto! - ViolaGhiringhe1 : RT @juperikizi: io ancora non ho accettato che quell'oca di Matilde sia ancora dentro mentre Alessandro Giglio no #ilcollegio6 #ilcollegio - juperikizi : io ancora non ho accettato che quell'oca di Matilde sia ancora dentro mentre Alessandro Giglio no #ilcollegio6 #ilcollegio - lucaubaldeschi : RT @teatrodigenova: Maurizio Lastrico, @lucaubaldeschi e Alice Arcuri dialogano con Alessandro Giglio sugli anni dal 2010 ad oggi per l'ult… -