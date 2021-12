Alba Parietti rispolvera le foto del passato | “Non esisteva Photoshop ed eravamo belli ugualmente” Ecco chi c’era accanto a lei

(Di martedì 14 dicembre 2021) Sul profilo Instagram dov’è seguita da 466mila persone,ha pubblicato una serie di scatti di qualche anno fa. Nel post pubblicato ieri 13 dicembre, la showgirl, 60 anni, ha scritto: “Sono ricordi di un momento di grande felicità. Avevo 35 anni, lui 39 (e nonpraticamente il):uguale.una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato”.a lei, nelle immagini condivise con i fan, c’è Christopher Lambert, con il quale ebbe una storia d’amore verso la fine degli anni ’90. E ancora ha scritto: “Come ci siamo divertiti. Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore, perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ...

ha varcato da poco la soglia dei 60 anni , ma per molti rimane la showgirl conosciuta anni fa in tv e apprezzata per il suo talento e il suo carisma. Negli anni, in molti ne hanno ...è 60 anni che divide e crea schieramenti con ogni sua mossa e dichiarazione. Regola aurea confermata anche oggi dove su Instagram ha postato un selfie dal lettino del suo medico estetico ...Sul profilo Instagram dov’è seguita da 466mila persone, Alba Parietti ha pubblicato una serie di scatti di qualche anno fa. Nel post pubblicato ieri 13 dicembre, la showgirl, 60 anni, ha scritto: ...Un “no” che in poche avrebbero pronunciato. Ma lei, all’apice del successo, poteva permetterselo. Se ne sarà pentita?