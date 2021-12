Al via l’obbligo vaccinale per il personale scolastico: rischio cattedre scoperte (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani scatta la nuova norma per circa 20 mila dipendenti bergamaschi. Coinvolti anche 2 mila lavoratori delle forze dell’ordine. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani scatta la nuova norma per circa 20 mila dipendenti bergamaschi. Coinvolti anche 2 mila lavoratori delle forze dell’ordine.

Advertising

Miti_Vigliero : Come gli insegnanti no vax vorrebbero aggirare l’obbligo vaccinale (ma il governo studia le contromosse)… - Eventus_docet : RT @Ricochet6It: Via l'obbligo vaccinale... (Gennaio 2018) ogni tanto è bene ricordare ai tanti che l'hanno votato.... - callmefree1 : Il Prof. Bellavite magistralmente ribalta la narrativa di regime e smonta i presupposti per l’obbligo vaccinale. Ne… - lucianolivieri_ : Invio dati Sistema Tessera Sanitaria e corrispettivi giornalieri tramite RT: l’obbligo passa al 2023?… - Ricochet6It : Via l'obbligo vaccinale... (Gennaio 2018) ogni tanto è bene ricordare ai tanti che l'hanno votato.... -