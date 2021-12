Al via il bando Imprese storiche verso il futuro 2022: contributi per 4 milioni di euro (Di martedì 14 dicembre 2021) Da mercoledì 15 dicembre parte il nuovo bando “Imprese storiche verso il futuro” promosso da Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, gestito da Unioncamere Lombardia. La misura è finalizzata a supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale che intendono realizzare interventi finalizzati a restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa. Il bando mette ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Da mercoledì 15 dicembre parte il nuovoil” promosso da Regione Lombardia e Camere di Commercio lombarde, gestito da Unioncamere Lombardia. La misura è finalizzata a supportare le attivitàe di tradizione iscritte nell’elenco regionale che intendono realizzare interventi finalizzati a restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di viee itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa. Ilmette ...

