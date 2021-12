Agricoltura, Patuanelli “1,2 mld per i contratti di filiera” (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda i contratti di filiera abbiamo 1 miliardo e 200 milioni e venerdì abbiamo inviato in Conferenza Stato Regioni il regolamento per il quinto bando. Le sostanziali modifiche riguardano le eliminazioni del click day, ma soprattutto la dinamica di assegnazione delle risorse che prevede la nomina di una commissione ad hoc di valutazione dei progetti rispetto agli obiettivi che ci prefissiamo. Ci sono molte risorse per i prossimi anni”. Così il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli in audizione alle Commissioni riunite Agricoltura della Camera e Territorio del Senato in merito al percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e alla definizione del Piano strategico nazionale (Psn) nell'ambito della nuova Politica agricola ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda idiabbiamo 1 miliardo e 200 milioni e venerdì abbiamo inviato in Conferenza Stato Regioni il regolamento per il quinto bando. Le sostanziali modifiche riguardano le eliminazioni del click day, ma soprattutto la dinamica di assegnazione delle risorse che prevede la nomina di una commissione ad hoc di valutazione dei progetti rispetto agli obiettivi che ci prefissiamo. Ci sono molte risorse per i prossimi anni”. Così il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefanoin audizione alle Commissioni riunitedella Camera e Territorio del Senato in merito al percorso di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e alla definizione del Piano strategico nazionale (Psn) nell'ambito della nuova Politica agricola ...

