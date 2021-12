Aggiornamento iOS 15 2 | dalla maggiore sicurezza alla cronologia riparazioni del dispositivo

(Di martedì 14 dicembre 2021) I possessori di iPhone aspettavano iOS 15.2 di Apple da un po’ e ora è arrivato. L’, che prevede moltissime correzioni di precedenti bug e nuove caratteristiche, ha cominciato ad essere distribuito dopo un lungo periodo di test in Beta. La nota di rilascio Apple – che è stata pubblicata dai portali specializzati MacRumors e 9to5Mac – ha chiarito che il nuovoiOS 15.2 comprende, tra le altre novità, anche un programma Digital Legacy per scegliere chi avrà accesso ai dati in caso di morte del possessore dello smartphone e App Privacy Report, che va a mostrare quali permessi utilizzano le app e a quali siti web si collegano. LEGGI ANCHE >>> Apple ha avvertito una procuratrice polacca il cui iPhone è stato violato con lo spyware PegasusiOS 15.2, focus su privacy e ...

