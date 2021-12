Afghanistan, scuole negate alle donne. L’ultima violenza dei Talebani che l’Occidente finge di ignorare (Di martedì 14 dicembre 2021) Riceviamo dal giornalista Lorenzo Peluso e volentieri pubblichiamo. Il coraggio di sperare. E’ coraggio, solo coraggio, o il coraggio della disperazione? Non è semplice comprendere se si vive nella comodità di una società libera e democratica dove persino ciò che ci viene consigliato viene percepito, da taluni, come imposizione e dittatura. Il riferimento ai movimenti no vax in Europa ed in Occidente, più in generale è palese. Il coraggio della disperazione che diviene sfida e lotta culturale lo hanno dimostrato invece le donne, le attiviste afghane per i diritti delle donne che nei giorni scorsi in una riunione a Kabul, hanno espresso tutta la loro preoccupazione per l’aumento della violenza contro le donne dallo scorso 15 agosto, data in cui il governo talebano si è insediato alla guida del Paese. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) Riceviamo dal giornalista Lorenzo Peluso e volentieri pubblichiamo. Il coraggio di sperare. E’ coraggio, solo coraggio, o il coraggio della disperazione? Non è semplice comprendere se si vive nella comodità di una società libera e democratica dove persino ciò che ci viene consigliato viene percepito, da taluni, come imposizione e dittatura. Il riferimento ai movimenti no vax in Europa ed in Occidente, più in generale è palese. Il coraggio della disperazione che diviene sfida e lotta culturale lo hanno dimostrato invece le, le attiviste afghane per i diritti delleche nei giorni scorsi in una riunione a Kabul, hanno espresso tutta la loro preoccupazione per l’aumento dellacontro ledallo scorso 15 agosto, data in cui il governo talebano si è insediato alla guida del Paese. LEGGI ...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan scuole Reggio Calabria, la principessa Soraya Malek d'Afghanistan incontra gli alunni dell'I.C. Falcomatà - Archi Un lavoro che Soraya Malek, nipote dei 'sovrani modernizzatori' che hanno regnato in Afghanistan nei primi del Novecento, porta fin dentro le scuole, per far conoscere il dramma di milioni di ...

Khorasan: l'Eterno Campo di Battaglia - Parte I - Capitolo 3 ... dall'inizio del XX secolo in quello che oggi è "l'Afghanistan". Questo assalto alla lingua dari - ... ha dato origine nel tempo a numerose scuole mistiche Sufi, ordini e sette. Il sufismo e il ...

La scuola negata alle ragazze e le «promesse da taleban» Avvenire Afghanistan: genitori vendono i propri figli per sfamare la famiglia La situazione in Afghanistan è insostenibile: il lavoro scarseggia e l'istruzione è in crisi assoluta. Le famiglie più povere e numerose vendono addirittura i figli per poter sfamare tutti gli altri.

La principessa Soraya Malek d’Afghanistan incontra gli alunni dell’I.C. Falcomatà-Archi Continua il lavoro di sensibilizzazione della principessa Soraya Malek d’Afghanistan a sostegno del popolo afgano, stremato da una crisi umanitaria gravissima, da quando il governo di Kabul è in mano ...

