Afghanistan, allarme esecuzioni “extragiudiziali” dei talebani (Di martedì 14 dicembre 2021) I talebani artefici di esecuzioni “extragiudiziali” in Afghanistan. È quanto denunciato nelle scorse ore dall’Alto Commissario per i diritti umani Nada Al-Nashif. Secondo quel che riporta La Repubblica, la questione avrebbe allarmato l’ONU, vista la situazione già precaria nello Stato orientale a seguito del ritorno al potere dell’organizzazione guerrigliera. Corpi esposti in pubblico perle strade dell’Afghanistan Dopo un ventennio di operazioni militari sotto la guida degli Usa, la scorsa estate i talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan. In poco più di un mese, infatti, sono riusciti ad impossessarsi delle maggiori città del Paese, fino ad arrivare alla capitale Kabul. La loro fulminea vittoria venne a coincidere con il ritiro degli statunitensi dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Iartefici di” in. È quanto denunciato nelle scorse ore dall’Alto Commissario per i diritti umani Nada Al-Nashif. Secondo quel che riporta La Repubblica, la questione avrebbe allarmato l’ONU, vista la situazione già precaria nello Stato orientale a seguito del ritorno al potere dell’organizzazione guerrigliera. Corpi esposti in pubblico perle strade dell’Dopo un ventennio di operazioni militari sotto la guida degli Usa, la scorsa estate ihanno preso il controllo dell’. In poco più di un mese, infatti, sono riusciti ad impossessarsi delle maggiori città del Paese, fino ad arrivare alla capitale Kabul. La loro fulminea vittoria venne a coincidere con il ritiro degli statunitensi dal ...

Advertising

BeppeMarinari : RT @Michele_Arnese: In Afghanistan il sistema sanitario è 'sull'orlo del collasso per le sanzioni imposte ai talebani' dalla comunità occid… - Michele_Arnese : In Afghanistan il sistema sanitario è 'sull'orlo del collasso per le sanzioni imposte ai talebani' dalla comunità o… - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: L’allarme degli esperti: in Afghanistan le sanzioni ai taleban fanno collassare l’assistenza sanitaria - Piergiulio58 : L’allarme degli esperti: in Afghanistan le sanzioni ai taleban fanno collassare l’assistenza sanitaria. - fisco24_info : Afghanistan: Sanità al collasso dopo le sanzioni ai talebani: Allarme degli esperti, carenza attrezzature in strutt… -