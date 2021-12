(Di martedì 14 dicembre 2021) Il produttore di abbigliamento sportivo tedescosi prepara a cambiare il propriodacon il Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Lo riporta il portale specializzato Footy Headlines, specificando che non è ancora noto semodificherà il proprioin assoluto, solamente per quanto riguarda il mondo L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Adidas cambierà il suo logo sulle maglie da gioco: Il produttore di abbigliamento sportivo ted… -

Ultime Notizie dalla rete : Adidas cambierà

Calcio e Finanza

Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana cheil volto del quartiere. Una delle ... In economia il ridimensionamento, il terzo dal 2018, annunciato da. In sport il Monza che ...Si tratta di un progetto di rigenerazione urbana cheil volto del quartiere. Una delle ... In economia il ridimensionamento, il terzo dal 2018, annunciato da. In sport il Monza che ...