Accompagna la figlia alle sue nozze | Maria Grazia muore poche ore dopo Un malore improvviso

Un'incredibile tragedia si è verificata a Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso. La signora Maria Grazia Spallina è morta all'età di 68 anni, soltanto poche ore dopo aver vissuto un momento di enorme gioia. Aveva infatti Accompagnato all'altare la sua amatissima figlia Manuela, convolata a nozze col marito Antonino. La morte l'ha raggiunta improvvisamente e i suoi familiari sono passati dall'entusiasmo al dolore più profondo. Infatti, tutti sono rimasti letteralmente sotto choc per l'accaduto. Maria Grazia Spallina era nata in Sicilia, precisamente nel comune di Villarosa, in provincia di Enna. Ma da qualche mese a questa parte aveva deciso di raggiungere il centro di oncologia di Aviano perché colpita da un tumore.

