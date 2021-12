Abusivismo | ruspe di nuovo in azione a Casal di Principe

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: 1 minutodi(Ce) –indiindi(Caserta), dove sono partite le attività di demolizione, ordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, di una fabbricato di tre piani dichiarato abusivo con sentenza passata in giudicato quattordici anni fa (13 luglio 2007). Questa volta l’immobile non era abitato, a differenza di quanto accadde il 2 settembre scorso, quando leinviate dalla Procura si presentarono ad abbattere lo stabile abusivo in cui vivevano due famiglie; in quella circostanza ci furono scene di dispere proteste, ma alla fine l’immobile fu demolito. L’attività di abbattimento di manufatti abusivi è ripartita con decisione ...

