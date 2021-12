A Roma migliora la ‘Qualità della vita’. (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma sale dal 32° al 13° posto nella classifica delle città italiane dove si vive meglio. È quanto emerge dall’indagine sulla ‘Qualità della vita’ pubblicata dal Sole 24 Ore. La Capitale, in particolare, entra nelle top ten della qualità della vita degli anziani, uno dei tre indici generazionali che debuttano quest’anno nell’indagine e si distingue per livelli di Leggi su freeskipper (Di martedì 14 dicembre 2021)sale dal 32° al 13° posto nella classifica delle città italiane dove si vive meglio. È quanto emerge dall’indagine sullapubblicata dal Sole 24 Ore. La Capitale, in particolare, entra nelle top tenqualitàvita degli anziani, uno dei tre indici generazionali che debuttano quest’anno nell’indagine e si distingue per livelli di

Advertising

freeskipperIT : A Roma migliora la 'Qualità della vita'. - dilmax73 : RT @mariellaM5S: #Roma 13ma come qualità della vita: migliora di molto rispetto al 2020 e questo grazie a @virginiaraggi, la Sindaca che i… - LaraAmmendola : RT @mariellaM5S: #Roma 13ma come qualità della vita: migliora di molto rispetto al 2020 e questo grazie a @virginiaraggi, la Sindaca che i… - cristina7013 : RT @mariellaM5S: #Roma 13ma come qualità della vita: migliora di molto rispetto al 2020 e questo grazie a @virginiaraggi, la Sindaca che i… - GiorgioAntonel1 : RT @mariellaM5S: #Roma 13ma come qualità della vita: migliora di molto rispetto al 2020 e questo grazie a @virginiaraggi, la Sindaca che i… -