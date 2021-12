A Malta l’erba diventa legale | depenalizzato l’uso di droghe ricreative

Leggi su ck12

(Di martedì 14 dicembre 2021) Da domani asaràpossedere fino a sette grammi di cannabis. E non solo… Si potranno anche coltivare fino a quattro piante in casa. Il progetto politico è quello di depenalizzare del tuttodi. Domani si vota, ma la legge passerà quasi sicuramente. È dunqueil primo Paese europeo a legalizzare la coltivazione e il possesso di cannabis per uso personale. La decisione presa nei mesi scorsi sarà ratificata domani 14 dicembre 2021 ed entrerà in vigore dalla settimana prossima… Cannabislegalizza la cannabisL’esempio maltese sarà seguito dagli altri Paesi dell’UE? Difficile, e di sicuro non a breve. Ma forse le nazioni europee guarderanno con attenzione a cosa ...