“A Casa Tutti bene”: presentata a Roma la serie di Gabriele Muccino (Di martedì 14 dicembre 2021) Esordio previsto per il 20 dicembre Esordirà il 20 dicembre su Sky serie e in streaming su NOW, A Casa Tutti bene – la serie, primo progetto per la TV di Gabriele Muccino, reboot del suo omonimo film. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group. La serie è un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Leggi anche: “A Casa Tutti bene”, Muccino: “Ho sempre pensato all’idea della serie” Non potete non leggere questo libro! Parla di cose a cui non potrete credere per quanto sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 dicembre 2021) Esordio previsto per il 20 dicembre Esordirà il 20 dicembre su Skye in streaming su NOW, A– la, primo progetto per la TV di, reboot del suo omonimo film. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group. Laè un family drama in otto episodi girati dae da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile,Galli, Camilla Buizza. Leggi anche: “A”,: “Ho sempre pensato all’idea della” Non potete non leggere questo libro! Parla di cose a cui non potrete credere per quanto sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Effetto pandemia, tutti a casa in smart working e la produttività media in Italia sale oltre ogni previsione #ANSA - chetempochefa : “Mi sembra un sogno. È grazie a tutti voi se sono a casa” - Rivediamo l'abbraccio di #CTCF per #PatrickZaki ??… - Piu_Europa : “Mi sembra un sogno, è grazie a tutti voi se sono a casa”. Sono le parole di #PatrickZaki a #chetempochefa. Caro Za… - ll4_t3 : @GigiCrimi @Juventino_Vero_ @di_reddito Anche uscire di casa espone se e gli altri a rischi maggiori. Lockdown per sempre per tutti? - viro78 : @myrtamerlino No, va bene, e tutti del settore sanitario, turismo, alberghiero e ristoratozione a casa grazie ai ge… -