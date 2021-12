“A Capodanno nessuna festa in piazza” Covid | boom di casi | la decisione della regione

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il secondo Natale nel segno delè ormai alle porte. Certo rispetto al 2020 la situazione sanitaria e i contagi sono decisamente inferiori. Ma il recente aumentocurva epidemica e il peggioramento delle condizioni di diverse zone in Italia spingono alla massima attenzione. A preoccupare maggiormente è la nuova variante Omicron con 27accertati nella penisola. Il messaggio in queste ore del ministroSalute Roberto Speranza è chiaro. “Sarebbe un’illusione pensare che possiamo guardare alcome una cosa del passato – ha chiarito Speranza – È un qualcosa del presente, come ci dicono i numeri che arrivano ogni giorno non solo dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei e del mondo, ma anche dalle nostre regioni. Sono numeri in crescita ormai costante da diverse e numerose ...

Advertising

Edmond72Dantes : RT @MercPat: Proprietario del ristorante vicino casa si lamenta che da circa una settimana ha molti meno clienti, anche stasera alcuni tavo… - Annika593482531 : RT @MercPat: Proprietario del ristorante vicino casa si lamenta che da circa una settimana ha molti meno clienti, anche stasera alcuni tavo… - ValeValentina2 : RT @MercPat: Proprietario del ristorante vicino casa si lamenta che da circa una settimana ha molti meno clienti, anche stasera alcuni tavo… - denyocchisecchi : RT @MercPat: Proprietario del ristorante vicino casa si lamenta che da circa una settimana ha molti meno clienti, anche stasera alcuni tavo… - SettiRoberto : RT @MercPat: Proprietario del ristorante vicino casa si lamenta che da circa una settimana ha molti meno clienti, anche stasera alcuni tavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno nessuna

L'11 dicembre 2020 il Comune di Pescara pubblicava l'avviso per l'autorizzazione alla vendita giochi pirici per ile il 28 di dicembre 2020 invece ancoraordinanza che vietava di ...Allora " ha aggiunto De Luca " firmerò credo fra oggi e domani queste ordinanze per il blocco della movida pre natalizia e delle feste in piazza a".contrapposizione con i sindaci: "...Asl, contagi scuola: “Nessuna richiesta di chiusura anticipata per Natale”. Allo Spallanzani V-Day pediatrico, domani 15 dicembre. 30 mila le prenotazioni per il vaccino dei bambini ..."Gli stati di emergenza vanno definiti non sulla base delle sensibilità dei politici, ma su dati oggettivi. Penso che lo stato di emergenza non piaccia a nessuno, se potessimo scegliere di interromper ...