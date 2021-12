50 Cent deride Madonna per le foto in lingerie, lei replica: “Falso e geloso. Hai provato ad umiliarmi ma non mi offendo. Non ti ritengo così elevato a livello umano” (Di martedì 14 dicembre 2021) È scontro tra Madonna e 50 Cent. Tutte le testate americane (e non solo) ne stanno parlando. Tra queste anche l’immancabile Page Six, che ha ricostruito la vicenda. I fatti. Il noto rapper newyorkese ha reCentemente attaccato la pop-star per la foto pubblicata in lingerie: “Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca”, aveva scritto il cantante. E poi: “Questa è Madonna sotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni”. La risposta di Madonna non si è fatta attendere. La star ha pubblicato una vecchia foto in compagnia di 50 Cent, scrivendo: “Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) È scontro trae 50. Tutte le testate americane (e non solo) ne stanno parlando. Tra queste anche l’immancabile Page Six, che ha ricostruito la vicenda. I fatti. Il noto rapper newyorkese ha reemente attaccato la pop-star per lapubblicata in: “Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca”, aveva scritto il cantante. E poi: “Questa èsotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni”. La risposta dinon si è fatta attendere. La star ha pubblicato una vecchiain compagnia di 50, scrivendo: “Ecco 50che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta ...

