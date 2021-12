20th Century Boys, versione deluxe per il volume di Naoki Urasawa (Di martedì 14 dicembre 2021) Siamo gli adulti che speravamo di diventare… oppure i bambini che eravamo riderebbero di noi, vedendoci adesso? 20th Century Boys, il capolavoro di Naoki Urasawa, torna sugli scaffali con una nuova, definitiva edizione deluxe pubblicata da Panini Comics e contenente tutti gli undici volumi della saga, più un volume finale con il sequel 21st Century Boys. Il primo numero della Ultimate deluxe Edition, con una traduzione riveduta e corretta e una nuova veste grafica, sarà disponibile dal 16 dicembre in libreria, fumetteria e sul sito Panini.it. La storia è quella di Kenji, un tranquillo ragazzo che gestisce un piccolo spaccio ereditato dai genitori. La sua ordinaria quotidianità è scossa dal suicidio di un amico ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 dicembre 2021) Siamo gli adulti che speravamo di diventare… oppure i bambini che eravamo riderebbero di noi, vedendoci adesso?, il capolavoro di, torna sugli scaffali con una nuova, definitiva edizionepubblicata da Panini Comics e contenente tutti gli undici volumi della saga, più unfinale con il sequel 21st. Il primo numero della UltimateEdition, con una traduzione riveduta e corretta e una nuova veste grafica, sarà disponibile dal 16 dicembre in libreria, fumetteria e sul sito Panini.it. La storia è quella di Kenji, un tranquillo ragazzo che gestisce un piccolo spaccio ereditato dai genitori. La sua ordinaria quotidianità è scossa dal suicidio di un amico ...

