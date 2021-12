15enne muore dopo aver mangiato al ristorante | indaga la Procura

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Saranno i risultati dell’autopsia a fare luce sulle cause della morte di un ragazzo napoletano di 15 anni, L.P., sulla quale stando ladi Napoli che contesta a un ristoratore di nazionalità cinese e a un medico di base il reato di omicidio colposo. Lo rendono noto fonti di stampa. Il giovane sui è sentito maleessere andato a mangiare in ungiapponese di cui è titolare uno degliti. Il medico, che ha 61 anni, aveva prescritto al ragazzo una terapia domiciliare. Ile consumato del sushi con delle amiche lo scorso 23 novembre, ha cominciato ad accusare i sintomi di una intossicazione, sembrerebbe determinata dal batterio della salmonella. Disturbi intestinali ...

Il, dopo avere consumato del sushi con delle amiche lo scorso 23 novembre, ha cominciato ad accusare i sintomi di una intossicazione , sembrerebbe determinata dal batterio della salmonella . ...I sintomi dopo aver mangiato in un "all you can eat" I genitori del, ancora sotto choc, cercano di capire cosa sia successo. Il figlio era sanissimo, nessuna patologia pregressa. Il calvario ...Il giovane è stato forse colpito da un'intossicazione causata dal batterio della salmonella: a nulla sono valse le cure ...Il giovane si è sentito male dopo essere andato a mangiare in un ristorante giapponese di cui è titolare uno degli indagati. Il medico aveva prescritto al ragazzo una terapia domiciliare ...