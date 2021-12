14 dicembre 1995 | quell’Atalanta-Cagliari sotto la neve con gli ultras nel ruolo di spalatori

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 14 dicembre 2021) La partita Atalanta-Villarreal verrà ricordata principalmente dai tifosi nerazzurri per lache costrinse la rinvio. Qualcuno sugli spalti disse “una volta ci pensavano glia spalare ladal campo”, ma esattamente 26 anni fa l’Atalanta giocò contro ilun quarto di finale di Coppa Italia: contesto condito da una grande nevicata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta – Hellas Verona, 9^ giornata Serie A Musso-Atalanta, settimana decisiva per la trattativa (si respira ottimismo). La situazione L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Pierpaolo Marino esalta i giocatori italiani dell’Atalanta: “Si stanno distinguendo rispetto ...