106 rappresentanti della danza irrompono virtualmente alla conferenza

(Di martedì 14 dicembre 2021) di Monica De Santisstampa con sorpresa, quella di ieri mattina al Teatro Verdi, per la presentazioneTraviata. Pochi minuti prima dell’iniziopresentazione,quale erano invitati a partecipare il maestro?Antonio Marzullo, braccio destro del direttore artistico?Daniel Oren e responsabilestagione musicale del Massimo cittadino, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, scenografo, coreografo e alcuni dei protagonisti, sui cellulari dei giornalisti presenti, ma anche di molti altri colleghi non intervenuti, è arrivato un messaggio whatsapp inviato a nome di 106del mondosalernitana. Un messaggio inaspettato, soprattutto dagli organizzatori.?Nella ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 106 rappresentanti

Cronache Salerno

... Confcommercio Sicilia prende atto che tutti idelle associazioni di categoria e ..., articolo 54 - ter. 'L'orientamento da parte del mondo produttivo e lavorativo siciliano è unanime -...... gli assessori regionali a Scuola, Trasporti e Sanità, iscolastici ed i sindacati, ... Al momento sonole classi in quarantena nelle Primarie: un'arma in più per contenere il contagio.La multinazionale francese ha spiegato ai rappresentanti dei lavoratori che la mossa è dovuta dalla 'grave situazione economico gestionale'. L'azienda ha assicurato che gli esodi saranno incentivati e ...“Grazie all’impegno della nostra organizzazione - afferma l'organizzazione ‘Basta vittime sulla strada statale 106’ - finalmente si concludono delle importanti procedure che vedranno nel 2022 l’inizio ...