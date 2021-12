10 giorni con Babbo Natale dove è stato girato: i luoghi magici del film (Di martedì 14 dicembre 2021) Questa sera su Canale 5 grandi e piccini potranno seguire il film 10 giorni con Babbo Natale, una commedia natalizia di Alessandro Genovesi dove non mancheranno divertimento, allegria e atmosfera magica. Qualcuno avrà già visto il film disponibile su Amazon Prime Video e i più curiosi non hanno potuto fare a meno di conoscere l’ambientazione. Ecco dove è stata girata la commedia. 10 giorni con Babbo Natale, niente Lapponia ma…. Nessuno può credere a quello che stiamo per rivelarvi, ma 10 giorni con Babbo Natale non è stato girato in Lapponia. I luoghi magici che tutti potranno ammirare ... Leggi su funweek (Di martedì 14 dicembre 2021) Questa sera su Canale 5 grandi e piccini potranno seguire il10con, una commedia natalizia di Alessandro Genovesinon mancheranno divertimento, allegria e atmosfera magica. Qualcuno avrà già visto ildisponibile su Amazon Prime Video e i più curiosi non hanno potuto fare a meno di conoscere l’ambientazione. Eccoè stata girata la commedia. 10con, niente Lapponia ma…. Nessuno può credere a quello che stiamo per rivelarvi, ma 10connon èin Lapponia. Iche tutti potranno ammirare ...

Advertising

RadiocorriereTv : «Mi ritrovo nel pensiero di Seneca, secondo cui la vita è abbastanza lunga per chi la vive intensamente tutti i gio… - luigidimaio : Dopo la due giorni del #G7 a Liverpool, oggi a Bruxelles con i miei omologhi per il Consiglio Affari Esteri dell’… - antonioboselli : IMHO, i commissari ad Abu Dhabi rigetteranno le due proteste della Mercedes che però farà appello alla corte d’appe… - avg_caruso : RT @MariaRo85819362: VIVE LEGATO AD UNA CATENA H24. RISCHIA DI FINIRE IN UN CANILE IN CUI SARÀ DIMENTICATO DA DIO, TRA POCHI GIORNI. Ha 3… - Marranna57 : @MaleficoRojo Glielo puoi dire mille volte al giorno, non capiranno mai, anzi ti rispondono che sono molto più sicu… -