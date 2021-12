Zona gialla in Liguria possibile, superati tutti i limiti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Genova, 13 dicembre 2021 - La Zona gialla si avvicina a grandi passi in Liguria . tutti i limiti del Governo per il passaggio sono stati infatti superati. E adesso c'è da capire se e quanto l'... Leggi su lanazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) Genova, 13 dicembre 2021 - Lasi avvicina a grandi passi indel Governo per il passaggio sono stati infatti. E adesso c'è da capire se e quanto l'...

Advertising

Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - anam_shivaja : RT @Napalm51: La Lombardia non va in zona gialla perché hanno riaperto il reparto terapie in Fiera Milano. Questo a dimostrazione che l'em… - ElfReloaded1 : RT @Napalm51: La Lombardia non va in zona gialla perché hanno riaperto il reparto terapie in Fiera Milano. Questo a dimostrazione che l'em… -