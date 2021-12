“Zona gialla da lunedì 20 dicembre”. Covid Italia, l’allarme del governatore: “Siamo preoccupati” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è un’incidenza alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono da Zona gialla. Siamo appesi alla Zona bianca per l’occupazione dell’area medica: Siamo al 13,7%, a 1,3% dalla soglia della gialla”. Sono le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto. La Zona gialla potrebbe scattare a partire da lunedì 20 dicembre. “Siamo preoccupati perché la pressione ospedaliera in Veneto si fa sentire. Credo che il bollettino di venerdì ci riserverà la classificazione da Zona gialla a partire da lunedì ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è un’incidenza alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono daappesi allabianca per l’occupazione dell’area medica:al 13,7%, a 1,3% dalla soglia della”. Sono le parole di Luca Zaia,del Veneto. Lapotrebbe scattare a partire da20. “perché la pressione ospedaliera in Veneto si fa sentire. Credo che il bollettino di venerdì ci riserverà la classificazione daa partire da...

Advertising

Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - Rayorebeld : RT @veneziaradiotv: Zaia: “Verso la zona gialla. Si al veto sui pan e vin” - Genomalieno : RT @lucevitanaty: Da lunedì il Veneto sarà in zona gialla ,mi raccomando continuate a sostenere Lega e Salvini ?????????? I GOVERNATORI LEGA PEG… -