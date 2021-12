Zona arancione, gli assurdi criteri che fanno scattare il lockdown selettivo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se è vero che all’inferno si scende a piccoli passi, esaminando la tabella delle attività consentite nelle varie zone – bianca, gialla e arancione – possiamo concludere che ci stiamo già da tempo nel luogo oscuro della penitenza eterna. Per la cronaca la medesima tabella, la quale resterà in vigore fino al 15 gennaio e che sembra uscita dalla mente di un immaginario grande fratello tanto è dettagliata, si può consultare nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, tutto ciò che cade sotto l’amorevole percezione di chi ci ha tolto la libertà per il nostro bene viene regolamentato, dagli spostamenti all’accesso a esercizi e uffici, dalle attività scolastiche agli eventi culturali, dalle manifestazioni sportive ai convegni, ai congressi e alle fiere. Persino le attività ludiche e ricreative sono state inserite in questo grandioso elenco di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se è vero che all’inferno si scende a piccoli passi, esaminando la tabella delle attività consentite nelle varie zone – bianca, gialla e– possiamo concludere che ci stiamo già da tempo nel luogo oscuro della penitenza eterna. Per la cronaca la medesima tabella, la quale resterà in vigore fino al 15 gennaio e che sembra uscita dalla mente di un immaginario grande fratello tanto è dettagliata, si può consultare nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sostanza, tutto ciò che cade sotto l’amorevole percezione di chi ci ha tolto la libertà per il nostro bene viene regolamentato, dagli spostamenti all’accesso a esercizi e uffici, dalle attività scolastiche agli eventi culturali, dalle manifestazioni sportive ai convegni, ai congressi e alle fiere. Persino le attività ludiche e ricreative sono state inserite in questo grandioso elenco di ...

