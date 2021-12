Zes, la Regione al lavoro per riperimetrare i confini in provincia di Salerno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Individuare la nuova perimetrazione delle zone economiche speciali della provincia di Salerno, escludendo alcune aree ed includendo pezzi di zone industriali clamorosamente fuori per pochi metri. Sarà una delle priorità sulle quali già da ora viene invitato a lavorare il neo commissario Giosy Romano, in attesa della nomina ufficiale. La Regione Campania, come conferma il presidente della commissione Trasporti, Luca Cascone è al lavoro per ampliare ed individuare nuovi confini delle zone economiche speciali, le aree a servizio di Porti ed Aeroporti destinate ad introdurre agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese comprese all’interno. A sollevare la questione era stato nei giorni scorsi l’ex presidente di Confindustria ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Individuare la nuova perimetrazione delle zone economiche speciali delladi, escludendo alcune aree ed includendo pezzi di zone industriali clamorosamente fuori per pochi metri. Sarà una delle priorità sulle quali già da ora viene invitato a lavorare il neo commissario Giosy Romano, in attesa della nomina ufficiale. LaCampania, come conferma il presidente della commissione Trasporti, Luca Cascone è alper ampliare ed individuare nuovidelle zone economiche speciali, le aree a servizio di Porti ed Aeroporti destinate ad introdurre agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative per le imprese comprese all’interno. A sollevare la questione era stato nei giorni scorsi l’ex presidente di Confindustria ...

