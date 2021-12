Zanetti: «Con le grandi andiamo meglio, è un fatto psicologico» (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Con le piccole paghiamo probabilmente il peso di dover vincere. Abbiamo tanti giocatori esordienti, un allenatore esordiente, forse è un fatto psicologico, con le grandi non abbiamo nulla da perdere”. Lo ha detto a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio1, il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, a proposito del miglior rendimento della sua squadra negli incontri con le ‘grandi’ del campionato. “Onestamente credo che l’Inter stia dimostrando qualcosina in più, anche contro di noi abbiamo visto una squadra che abbina un ottimo gioco, un’unione di tecnica e fisicità, credo che sia ancora in questo momento la squadra più forte”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sui favoriti per lo scudetto. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Con le piccole paghiamo probabilmente il peso di dover vincere. Abbiamo tanti giocatori esordienti, un allenatore esordiente, forse è un, con lenon abbiamo nulla da perdere”. Lo ha detto a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio1, il tecnico del Venezia, Paolo, a proposito del miglior rendimento della sua squadra negli incontri con le ‘’ del campionato. “Onestamente credo che l’Inter stia dimostrando qualcosina in più, anche contro di noi abbiamo visto una squadra che abbina un ottimo gioco, un’unione di tecnica e fisicità, credo che sia ancora in questo momento la squadra più forte”, ha aggiunto rispondendo a una domanda sui favoriti per lo scudetto.

Advertising

GiuseppeDellac5 : RT @FabioAlampi: - L'arrivo all'Inter nell'estate del 2017, in 4 anni dall'Under 15 all'esordio in Prima Squadra - Soprannominato 'il Tratt… - CinqueNews : Zanetti: «Con le grandi andiamo meglio, è un fatto psicologico» - infoitsport : Paolo Zanetti: “Con l’Inter il miglior Venezia dell’anno ma sono i più forti” - foodaffairs_it : Segafredo con Fondazione Zanetti Onlus e Medici con l’Africa CUAMM per combattere la malnutrizione infantile in Sie… - maumou72 : Ricordo l'ultimo #InterLiverpool dove ci presero a pallate ad Anfield, con Zanetti e Cambiasso che non stoppavano u… -