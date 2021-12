“Xavi lo chiederà a noi…” | Napoli | il Barcellona ha già un inatteso ‘alleato’

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xavi chiederà

... con lui il roster diPascual diventerà ancora più pericoloso? (agg. di Claudio Franceschini) ... Certamente però Ettore Messinache si rialzi immediatamente la testa, perché entrare in un ...al proprietario del club qatariota di essere liberato per trasferirsi in Spagna, ma su di lui pende una clausola rescissoria da 5 milioni di euro che però il club blaugrana non avrebbe ...