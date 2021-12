WWF Caserta | rinnovato il Consiglio Direttivo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I soci del WWFOdV hanno eletto il nuovoper il triennio 2021-2024. L’assemblea ha dato fiducia aluscente, con l’inserimento di tre new entry. Il nuovoè quindi così costituito: Carmela Biondo, Ciro De Maio, Guido Guerriero, Teresa Leggiero, Anna Nappi, Sofia Paolantonio, Giovanni Pastore, Antonio Pellegrino, Renato Perillo e Corrado Romano. A guidare il WWFcontinuerà ad esserci l’arch. Carmela Biondo, storica attivista e tra i fondatori del sodaliziono. Il lavoro che attende il nuovodel WWFè complesso: “La nostra provincia è ricca di Natura e di biodiversità da scoprire e tutelare, ma afflitta ...

