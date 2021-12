WWE: The Undertaker rivela quale Superstar ha l’entrata migliore (Di lunedì 13 dicembre 2021) The Undertaker è una leggenda nel mondo del pro wrestling. La sua streak di imbattibilità a WrestleMania rimane una delle più grandi nella storia del business. Ha dato più di tre decenni della sua vita al business e il suo contributo non sarà mai dimenticato. Il Deadman è un vero pioniere del settore, non ha mai abbandonato il personaggio per tutta la sua carriera nella compagnia. Ha affrontato numerosi avversari, tra cui il WWE Hall Of Famer Edge. La migliore entrata? Il Phenom ha recentemente preso parte a una sessione di Q&A con la WWE su TikTok dove gli sono state poste diverse domande. Quando gli è stato chiesto chi pensa abbia la migliore entrata nella compagnia, The Undertaker ha rivelato che Drew McIntyre è meritevole del vertice di questa classifica. Ecco il video: ?? ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 13 dicembre 2021) Theè una leggenda nel mondo del pro wrestling. La sua streak di imbattibilità a WrestleMania rimane una delle più grandi nella storia del business. Ha dato più di tre decenni della sua vita al business e il suo contributo non sarà mai dimenticato. Il Deadman è un vero pioniere del settore, non ha mai abbandonato il personaggio per tutta la sua carriera nella compagnia. Ha affrontato numerosi avversari, tra cui il WWE Hall Of Famer Edge. Laentrata? Il Phenom ha recentemente preso parte a una sessione di Q&A con la WWE su TikTok dove gli sono state poste diverse domande. Quando gli è stato chiesto chi pensa abbia laentrata nella compagnia, Thehato che Drew McIntyre è meritevole del vertice di questa classifica. Ecco il video: ?? ...

La WWE ha licenziato Jeff Hardy, ecco tutti i dettagli Nel corso di una passata intervista ai microfoni di After the Bell , il podcast condotto da Corey ... essendo perfettamente al contento che questa potesse essere la sua ultima possibilità con la WWE.

Fortnite "The end", è uscito il Capitolo 3 Il misterioso personaggio interpretato dalla star WWE The Rock. Ancora una volta, notiamo come dal punto di vista delle collaborazioni di prestigio, il videogioco della Epic non sia secondo a nessuno.

