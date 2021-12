Windtre | fibra ultraveloce a Bassano del Grappa

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dicembre 2021 –estende i servizi inultrabroadband in Veneto e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber adel, città conosciuta in tutto il mondo per il celebre ‘Ponte degli Alpini’ e importante centro produttivo della regione., azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno per ampliare la copertura inultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Gianluca Corti, Chief Commercial Officer diha commentato: “Da ...

