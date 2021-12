Whirlpool Napoli | si torna al Mise per il Consorzio | «Ma il piano industriale è ancora soggetto ad incognite»

Advertising

Disagers_ : Oggi stavo comprando un forno Whirlpool poi mi sono ricordato di cosa hanno fatto a Napoli e niente mi arriva un Samsung - shineelite2 : RT @shineelite2: La Caterpillar chiude a Jesi,la Whirlpool ha chiuso a Napoli,la Leonardo ha messo in cig 1600 dipendenti nel sud. Ma il la… - shineelite2 : La Caterpillar chiude a Jesi,la Whirlpool ha chiuso a Napoli,la Leonardo ha messo in cig 1600 dipendenti nel sud. M… - DomPer888 : @GiuseppeConteIT Ogni tanto tacere è meglio del parlare specialmente quando si dicono certe cavolate Purtroppo le p… - a3lessandro : @AndreaOrlandosp Mi sembra di rivedere la Whirlpool di Napoli. Si sa come è finita. Cosa pensa di fare per evitare una fine simile -

ilmattino.it

Esattamente come aper. Con una sola differenza:ha dato 95.000 euro a testa di buonuscita ai lavoratori che entreranno in due anni di Naspi, e 25.000 per quelli che hanno ...I recenti dati della Svimez, la chiusura della, le centinaia di vertenze ancora aperte ... Serve un patto chiaro e onesto per la next generation che equiparia Milano, il Mezzogiorno ...Dopo il tavolo di crisi dello scorso 24 novembre al Mise (andato avanti a oltranza per ben due giorni) la vertenza degli ormai ex lavoratori della Whirpool di Napoli torna al ministero dello Sviluppo.Si chiama Whirlpool Experience Tour ed è una nuova idea messa in piedi grazie all'arte del Design Lab per creare un foodtruck con un design ispirato al mondo dei bistrot e della gastronomia. Ovvio che ...