West Side Story primo al box office USA, ma gli incassi si fermano a 10,5 milioni

West Side Story conquista la vetta del box office USA, ma gli incassi non sfondano, il musical di Steven Spielberg segna un'apertura di 10 milioni a fronte di 100 milioni di budget. West Side Story conquista la vetta del box office USA scalzando il film Disney Encanto, ma a fronte di un budget di 100 milioni di dollari, il musical si ferma a 10,5 milioni di incassi nel primo weekend. Uscito in 2.820 sale, West Side Story segna una media per sala di 3.723 dollari, ma a questo punto Disney e 20th Century Studios auspicano di rifarsi di un debutto non proprio stellare durante le festività

