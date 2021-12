We Wear raccoglie 1 | 5 mln nel primo round d’investimento realizzato da Hoop Capital

(Di lunedì 13 dicembre 2021) We, la startup tecnologica dei ‘gemelli digitali’ che ha creato la prima soluzione end-to-end per realizzare, indossare e provare capi abbigliamento utilizzando misure corporee esatte, ha chiuso ildi 1,5 milioni di euro sottoscritto da un gruppo di investitori italiani e internazionali coordinato da, società di consulenza, nata nel 2020, specializzata in operazioni di club deal e guidata dal fondatore Antongiulio Marti e da Armando Strofaldi. Al club deal hanno partecipato partner tecnologici e business angel, italiani e internazionali. Gestioni spa, holding di Giovanni Fassi, presidente di Fassi Gru, è lead investor del club deal; anche Image S holding di Marco Diani e Paolo Longoni, azienda che sviluppa e distribuisce sistemi di visione ...

