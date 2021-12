Wanda Nara pazzesca: curve da sballo (FOTO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Wanda Nara lascia tutti ancora una volta senza fiato. La FOTO in costume della modella argentina mette in risalto le sue forme. I follower in tilt. Wanda Nara (Getty Images)La moglie e procuratrice di Mauro Icardi non perde mai l’occasione di postare su Instagram scatti e momenti della sua quotidianità. Wanda Nara infatti attraverso i suoi post sui social racconta le sue giornate ai quasi 10 milioni di follower. Tra FOTO e video in cui racconta l’amore con l’attaccante de PSG e quelli in cui si mostra seducente, l’influencer è sempre una protagonista del web. I fan di Wanda infatti non restano mai a digiuno e hanno sempre modo ed occasione di interagire con l’influencer sotto i suoi post. Anche questa volta il nuovo ... Leggi su chenews (Di lunedì 13 dicembre 2021)lascia tutti ancora una volta senza fiato. Lain costume della modella argentina mette in risalto le sue forme. I follower in tilt.(Getty Images)La moglie e procuratrice di Mauro Icardi non perde mai l’occasione di postare su Instagram scatti e momenti della sua quotidianità.infatti attraverso i suoi post sui social racconta le sue giornate ai quasi 10 milioni di follower. Trae video in cui racconta l’amore con l’attaccante de PSG e quelli in cui si mostra seducente, l’influencer è sempre una protagonista del web. I fan diinfatti non restano mai a digiuno e hanno sempre modo ed occasione di interagire con l’influencer sotto i suoi post. Anche questa volta il nuovo ...

